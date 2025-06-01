Promenade confort Lac de Carouge Saint-Pierre-d’Albigny Savoie

Promenade confort Lac de Carouge Saint-Pierre-d’Albigny Savoie vendredi 1 août 2025.

Promenade confort Lac de Carouge

Promenade confort Lac de Carouge 73250 Saint-Pierre-d’Albigny Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Au pied du massif des Bauges, le lac de Carouge, aménagé en base de loisirs, est un lieu idéal pour une promenade confort accessible au plus grand nombre (poussettes).

http://tourisme.coeurdesavoie.fr/ +33 4 79 25 19 38

English : Comfort walk Lake of Carouge

At the foot of the « Baages » mountains, Carouge’lake, laid out as a leisure base, is an ideal place for a walk of comfort accessible to everybody (strollers).

Deutsch :

Am Fuße des Bauges-Massivs liegt der Lac de Carouge, der als Freizeitzentrum eingerichtet wurde. Er ist ein idealer Ort für einen gemütlichen Spaziergang, der für möglichst viele Menschen (Kinderwagen) zugänglich ist.

Italiano :

Ai piedi del massiccio dei Bauges, il lago di Carouge, sviluppato come centro ricreativo, è il luogo ideale per una comoda passeggiata accessibile al maggior numero di persone (passeggini).

Español :

Al pie del macizo de Bauges, el lago de Carouge, acondicionado como centro de ocio, es un lugar ideal para un paseo cómodo y accesible para el mayor número de personas (carritos de bebé).

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-30 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme