Promenade confort Lac Saint-Clair Valgelon-La Rochette Savoie

Promenade confort Lac Saint-Clair

Promenade confort Lac Saint-Clair La Rochette 73110 Valgelon-La Rochette Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Promenade le long du Lac Saint Clair, petit lac naturel entouré d’une zone humide remarquable. Aujourd’hui aménagé en base de loisirs, les passerelles et pontons agrémentent le parcours.

http://www.tourisme.coeurdesavoie.fr/ +33 4 79 25 53 12

English : Easy-going walk: Lac Saint-Clair

A walk around Lac Saint Clair, a small natural lake surrounded by an outstanding wetland area. It is now set up as a leisure area, with boardwalks and bridges dotting the trail.

Deutsch : Promenade confort Lac Saint-Clair

Spaziergang entlang des Lac Saint Clair, eines kleinen natürlichen Sees, der von einem bemerkenswerten Feuchtgebiet umgeben ist. Heute ist er als Freizeitzentrum eingerichtet, Stege und Pontons schmücken den Weg.

Italiano :

Passeggiate lungo il lago Saint Clair, un piccolo lago naturale circondato da una notevole zona umida. Oggi è un centro ricreativo, con passerelle e pontili lungo il percorso.

Español : Promenade confort Lac Saint-Clair

Pasee por el lago Saint Clair, un pequeño lago natural rodeado de un notable humedal. Hoy es un centro de ocio, con pasarelas y pontones a lo largo del recorrido.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-12-10 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme