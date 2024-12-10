Promenade confort Le Forézan Cognin Savoie

Promenade confort Le Forézan Cognin Savoie vendredi 1 août 2025.

Promenade confort Le Forézan

Promenade confort Le Forézan Château du Forézan 73160 Cognin Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Cette promenade au coeur du vallon et du parc du Forézan séduira toute la famille et également les sportifs avec son parcours gymnique, son terrain de tennis et son panel d’activités.

https://www.chamberymontagnes.com/ +33 4 79 33 42 47

English : Easy-going walk: Le Forézan

This walk at the heart of a little valley and the Parc du Forézan will charm the whole family as well as the sporty amongst you, with its gym trail, its tennis court and range of activities.

Deutsch :

Dieser Spaziergang im Herzen des Tals und des Forézan-Parks wird die ganze Familie und auch Sportler mit seinem Gymnastikparcours, seinem Tennisplatz und seiner Palette an Aktivitäten begeistern.

Italiano :

Questa passeggiata nel cuore della valle e del parco del Forézan piacerà a tutta la famiglia e anche agli amanti dello sport con il suo corso di ginnastica, il campo da tennis e una serie di attività.

Español :

Este paseo en el corazón del valle y del parque de Forézan atraerá a toda la familia y también a los amantes del deporte con su curso de gimnasia, su pista de tenis y su gama de actividades.

