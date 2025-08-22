Promenade Confort Le Parc des Berges de la Chaise Ugine Savoie

Promenade Confort Le Parc des Berges de la Chaise

Promenade Confort Le Parc des Berges de la Chaise 185 Route d’Annecy 73400 Ugine Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Une jolie promenade à découvrir en famille dans un parc calme et paisible. Vous longerez tranquillement la rivière La Chaise ainsi que le plan d’eau du même nom. Des espaces de détente, de repos et de jeux pour les enfants ponctuent le parcours.

http://www.pays-albertville.com/ +33 4 79 32 04 22

English : Promenade Confort: Berges de la Chaise Park

A lovely walk for the whole family to discover in a quiet, peaceful park. You’ll enjoy a leisurely stroll along the La Chaise river and the lake of the same name. Areas for relaxation, rest and play for children punctuate the route.

Deutsch :

Ein schöner Spaziergang für die ganze Familie in einem ruhigen und friedlichen Park. Sie gehen gemütlich am Fluss La Chaise sowie an der gleichnamigen Wasserfläche entlang. Entspannungs- und Ruhezonen sowie Spielmöglichkeiten für Kinder säumen den Weg.

Italiano :

Una bella passeggiata da scoprire con la famiglia in un parco tranquillo e silenzioso. È possibile passeggiare lungo il fiume La Chaise e l’omonimo lago. Aree di relax, riposo e giochi per bambini punteggiano il percorso.

Español :

Un bonito paseo para descubrir en familia en un parque tranquilo y apacible. Puede pasear por el río La Chaise y el lago del mismo nombre. Zonas de relax, descanso y juegos para los niños jalonan el recorrido.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-12-10 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme