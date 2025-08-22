Promenade confort Les gorges du Sierroz Grésy-sur-Aix Savoie

Promenade confort Les gorges du Sierroz

Promenade confort Les gorges du Sierroz Parking des Gorges du Sierroz et de covoiturage de Grésy sur Aix 73100 Grésy-sur-Aix Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Site naturel exceptionnel empreint d’histoire. Balade libre d’accès, passerelles en encorbellement… tout a été pensé pour permettre de découvrir ces lieux.

English : Comfort walk: The Sierroz gorges

An exceptional natural site steeped in history, with free access for walkers and overhanging footbridges… everything has been designed to allow you to discover these places.

Deutsch :

Ein außergewöhnliches Naturgebiet mit einer langen Geschichte. Ein Spaziergang mit freiem Zugang, Stege mit Erkern… alles wurde so konzipiert, dass man diese Orte entdecken kann.

Italiano :

Un sito naturale eccezionale e ricco di storia. Con l’accesso gratuito per gli escursionisti e le passerelle a mensola, tutto è stato pensato per farvi scoprire questi luoghi.

Español :

Un paraje natural excepcional cargado de historia. Con acceso libre para senderistas y pasarelas en ménsula, todo está pensado para que pueda descubrir estos parajes.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-07 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme