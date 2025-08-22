Promenade confort Les Iles du Chéran Lescheraines Savoie
Promenade confort Les Iles du Chéran Lescheraines Savoie vendredi 1 mai 2026.
Promenade confort Les Iles du Chéran
Promenade confort Les Iles du Chéran 73340 Lescheraines Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
Durée : Distance : Tarif :
Aujourd’hui il fait un peu chaud. Où pourrions-nous faire une belle promenade avec les enfants, tout en profitant d’une agréable fraîcheur ? Mais voilà une bonne idée allons à la découverte des îles du Chéran !
https://www.chamberymontagnes.com/ +33 4 79 54 84 28
English : Comfort walk: Les Iles du Chéran
It’s a bit hot today. Where else could we take a nice, cool walk with the kids? Here’s a good idea: let’s discover the islands of the Chéran!
Deutsch :
Heute ist es etwas heiß. Wo könnten wir mit den Kindern einen schönen Spaziergang machen und dabei die angenehme Kühle genießen? Hier ist eine gute Idee: Entdecken wir die Inseln des Flusses Chéran!
Italiano :
Oggi fa un po’ caldo. Dove potremmo andare a fare una bella passeggiata con i bambini, godendo di una piacevole frescura? Ma ecco una buona idea: andiamo a scoprire le isole dello Chéran!
Español :
Hoy hace un poco de calor. ¿Dónde podríamos ir a dar un bonito paseo con los niños, mientras disfrutamos del agradable frescor? Pero he aquí una buena idea: ¡vamos a descubrir las islas del Chéran!
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-12-10 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme