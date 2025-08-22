Promenade confort Les Iles du Chéran Lescheraines Savoie

Promenade confort Les Iles du Chéran

Promenade confort Les Iles du Chéran 73340 Lescheraines Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Aujourd’hui il fait un peu chaud. Où pourrions-nous faire une belle promenade avec les enfants, tout en profitant d’une agréable fraîcheur ? Mais voilà une bonne idée allons à la découverte des îles du Chéran !

English : Comfort walk: Les Iles du Chéran

It’s a bit hot today. Where else could we take a nice, cool walk with the kids? Here’s a good idea: let’s discover the islands of the Chéran!

Deutsch :

Heute ist es etwas heiß. Wo könnten wir mit den Kindern einen schönen Spaziergang machen und dabei die angenehme Kühle genießen? Hier ist eine gute Idee: Entdecken wir die Inseln des Flusses Chéran!

Italiano :

Oggi fa un po’ caldo. Dove potremmo andare a fare una bella passeggiata con i bambini, godendo di una piacevole frescura? Ma ecco una buona idea: andiamo a scoprire le isole dello Chéran!

Español :

Hoy hace un poco de calor. ¿Dónde podríamos ir a dar un bonito paseo con los niños, mientras disfrutamos del agradable frescor? Pero he aquí una buena idea: ¡vamos a descubrir las islas del Chéran!

