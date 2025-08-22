Promenade confort Les marais d’Albens Entrelacs Savoie

Promenade confort Les marais d’Albens Entrelacs Savoie vendredi 1 mai 2026.

Promenade confort Les marais d’Albens

Promenade confort Les marais d’Albens Albens 73410 Entrelacs Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

La promenade confort emprunte une partie de la boucle des Marais d’Albens.

 

English : Comfort walk: The Albens marshes

The comfort walk takes in part of the Albens Marshes loop.

Deutsch :

Die Komfortwanderung nimmt einen Teil des Rundwegs durch die Marais d’Albens in Anspruch.

Italiano :

La passeggiata di conforto segue una parte dell’anello della palude di Albens.

Español :

El paseo de la comodidad sigue parte del bucle de las marismas de Albens.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-12-10 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme