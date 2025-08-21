Promenade confort Les Mottets Viviers-du-Lac Savoie

Promenade confort Les Mottets

Promenade confort Les Mottets 73420 Viviers-du-Lac Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Une belle diversité de cheminements confortables proposés sur l’ensemble de la base de loisirs des Mottets située au sud du lac du Bourget.

https://www.aixlesbains-rivieradesalpes.com/ +33 4 79 88 68 00

English : Easy Walking Tour: Les Mottets

A great network of easy footpaths over the whole of Les Mottets Leisure Centre, located to the South of the Lac du Bourget.

Deutsch : Promenade confort Les Mottets

Eine schöne Vielfalt an bequemen Wanderwegen wird in der gesamten Freizeitanlage Les Mottets im Süden des Lac du Bourget angeboten.

Italiano :

Una grande diversità di percorsi nella base ricreativa di Les Mottets a sud del lago del Bourget.

Español : Promenade confort Les Mottets

El parque de ocio de Mottets, situado al sur del lago Bourget, ofrece una gran variedad de cómodos senderos.

