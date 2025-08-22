Promenade Confort Les Rives du Doron Bozel Savoie

Promenade Confort Les Rives du Doron

Promenade Confort Les Rives du Doron 73350 Bozel Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Au pied du Grand Bec, venez profiter d’une promenade accessible à tous dans un site entièrement aménagé pour toute la famille.

http://www.valleedebozel.com/ +33 4 79 55 03 77

English : Comfort walk Doron’s shores

At the bottom of the Grand Bec, come to take advantage of a walk accessible for everybody in a place well equipped for the all family.

Deutsch :

Am Fuße des Grand Bec können Sie einen für alle zugänglichen Spaziergang in einem vollständig für die ganze Familie eingerichteten Gebiet genießen.

Italiano :

Ai piedi del Grand Bec, venite a godervi una passeggiata accessibile a tutti in un sito completamente sviluppato per tutta la famiglia.

Español :

Al pie del Grand Bec, venga a disfrutar de un paseo accesible para todos en un sitio totalmente desarrollado para toda la familia.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-21 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme