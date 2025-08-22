Promenade confort Notre-Dame de l’Etoile La Chapelle-du-Mont-du-Chat Savoie

Promenade confort Notre-Dame de l’Etoile

Promenade confort Notre-Dame de l’Etoile 73370 La Chapelle-du-Mont-du-Chat Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Le point de vue sur le Lac du Bourget et sur les montagnes du secteurs est ici simplement majestueux. Un haut lieu de contemplation .

https://www.aixlesbains-rivieradesalpes.com/ +33 4 79 88 68 00

English : Easy Walking Tour: Notre-Dame de l’Etoile

The lookout over the Lac du Bourget and the surrounding mountains is simply majestic. A place for contemplation .

Deutsch : Promenade confort Notre-Dame de l’Etoile

Der Blick auf den Lac du Bourget und die Berge des Sektors ist hier einfach majestätisch. Ein Ort der Kontemplation .

Italiano :

Il punto di vista sul Lago del Bourget e sulle montagne è semplicemente sublime. Un luogo di contemplazione .

Español : Promenade confort Notre-Dame de l’Etoile

La vista del Lago del Bourget y de las montañas de la zona es simplemente majestuosa. Un alto lugar de contemplación .

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-03-28 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme