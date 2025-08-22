Promenade confort Notre-Dame de l’Etoile La Chapelle-du-Mont-du-Chat Savoie
Promenade confort Notre-Dame de l’Etoile La Chapelle-du-Mont-du-Chat Savoie vendredi 1 mai 2026.
Promenade confort Notre-Dame de l’Etoile
Promenade confort Notre-Dame de l’Etoile 73370 La Chapelle-du-Mont-du-Chat Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
Le point de vue sur le Lac du Bourget et sur les montagnes du secteurs est ici simplement majestueux. Un haut lieu de contemplation .
https://www.aixlesbains-rivieradesalpes.com/ +33 4 79 88 68 00
English : Easy Walking Tour: Notre-Dame de l’Etoile
The lookout over the Lac du Bourget and the surrounding mountains is simply majestic. A place for contemplation .
Deutsch : Promenade confort Notre-Dame de l’Etoile
Der Blick auf den Lac du Bourget und die Berge des Sektors ist hier einfach majestätisch. Ein Ort der Kontemplation .
Italiano :
Il punto di vista sul Lago del Bourget e sulle montagne è semplicemente sublime. Un luogo di contemplazione .
Español : Promenade confort Notre-Dame de l’Etoile
La vista del Lago del Bourget y de las montañas de la zona es simplemente majestuosa. Un alto lugar de contemplación .
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-03-28 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme