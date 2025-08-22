Promenade confort Plan d’eau de Barouchat Bourgneuf Savoie

Promenade confort Plan d’eau de Barouchat

Promenade confort Plan d’eau de Barouchat 73390 Bourgneuf Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

En bordure de l’Arc, le plan d’eau de Barouchat de 7 ha labellisé »Parcours Pêche de Savoie » vous offre une promenade sur ses abords aménagés. Les eaux cristalline de ce lac sont une invitation à la promenade d’un poste de pêche à l’autre.

http://www.portedemaurienne-tourisme.com/ +33 4 79 36 29 24

English : Easy-going walk: Barouchat lake

Close to Arc, the 7 hectare Barouchat lake (labelled »Parcours Pêche de Savoie ») offers an easy walk around its banks. The crystalline waters of the lake will tempt you to walk from one fishing pontoon to the next.

Deutsch : Promenade confort Plan d’eau de Barouchat

Am Ufer des Arc bietet Ihnen der 7 ha große See von Barouchat, der mit dem Gütesiegel »Parcours Pêche de Savoie » ausgezeichnet wurde, einen Spaziergang entlang seiner angelegten Umgebung. Das kristallklare Wasser dieses Sees lädt zu einem Spaziergang von einem Angelplatz zum anderen ein.

Italiano :

Sulle rive dell’Arc, il lago di Barouchat, di 7 ettari, ha ottenuto il marchio Parcours Pêche de Savoie e vi offre una passeggiata lungo le sue sponde paesaggistiche. Le acque cristalline di questo lago invitano a camminare da una stazione di pesca all’altra.

Español : Promenade confort Plan d’eau de Barouchat

A orillas del Arco, el lago de Barouchat, de 7 hectáreas, ha recibido la etiqueta Parcours Pêche de Savoie y le ofrece un paseo por sus orillas ajardinadas. Las aguas cristalinas de este lago invitan a caminar de un puesto de pesca a otro.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-12-10 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme