Promenade confort Promenade des Prioux Pralognan-la-Vanoise Savoie

Promenade confort Promenade des Prioux

Promenade confort Promenade des Prioux Avenue de Chasseforêt 73710 Pralognan-la-Vanoise Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Aux portes du Parc national de la Vanoise, le hameau des Prioux, lové au coeur de la vallée de Chavière dévoile les secrets des maisons du village, la vie en alpages et la fabrication du Beaufort.

https://www.pralognan.com/ +33 4 79 08 71 23

English : Easy-going walk: Promenade des Prioux

At the entrance to the Vanoise National Park, the hamlet of Les Prioux nestles at the heart of the Chavière valley, revealing the secrets of the village’s houses, life in alpine pastures and how Beaufort cheese is made.

Deutsch :

Vor den Toren des Nationalparks Vanoise enthüllt der Weiler Prioux, der sich im Herzen des Chavière-Tals befindet, die Geheimnisse der Dorfhäuser, das Leben auf den Almen und die Herstellung von Beaufort.

Italiano :

Alle porte del Parco Nazionale della Vanoise, il borgo di Prioux, incastonato nel cuore della valle della Chavière, svela i segreti delle case del villaggio, della vita in alpeggio e della produzione del formaggio Beaufort.

Español :

A las puertas del Parque Nacional de la Vanoise, la aldea de Prioux, enclavada en el corazón del valle de la Chavière, revela los secretos de las casas del pueblo, la vida en los pastos de montaña y la elaboración del queso de Beaufort.

