Promenade confort Rivièr’Alp Les Échelles Savoie

Promenade confort Rivièr’Alp Base de loisirs Rivièr’Alp 73360 Les Échelles Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
Cette Promenade confort serpente sur la totalité du site Rivièr’Alp, site éco-touristique en vallée de Chartreuse, vous proposant une multitude de loisirs en famille.
http://www.destinationchartreuse.fr/ +33 4 79 36 56 24
English : Easy-going walk: Rivièr’Alp
This easy-going walk snakes its way through the Rivièr’Alp site, an eco-tourism area in the Chartreuse valley, offering a multitude of family-friendly recreational activities.
Deutsch :
Dieser Komfortspaziergang schlängelt sich durch die gesamte Rivièr’Alp, ein Öko-Tourismusgebiet im Tal der Chartreuse, das Ihnen eine Vielzahl von Freizeitmöglichkeiten für die ganze Familie bietet.
Italiano :
Questa passeggiata confortevole si snoda attraverso l’intero sito di Rivièr’Alp, un sito ecoturistico nella valle della Chartreuse, che offre una moltitudine di attività per le famiglie.
Español :
Este cómodo paseo recorre todo el recinto de Rivièr’Alp, un lugar de ecoturismo en el valle de la Chartreuse, que ofrece multitud de actividades familiares.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-12-10 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme