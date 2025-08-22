Promenade confort Sentier artistique de Hautecour Hautecour Savoie

Promenade confort Sentier artistique de Hautecour

Promenade confort Sentier artistique de Hautecour Chef-Lieu 73600 Hautecour Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Cette belle balade autour du Plan d’eau de La Trappe vous réserve bien des surprises !

Découvrez une vingtaine de créations artistiques et profitez des bancs et tables de pique-nique pour un moment détente au bord de l’eau. Base de loirs à proximité.

English : Artistic path Lez’Arts in Adret Comfort tour

This beautiful walk around the ‘Plan d’eau de La Trappe’ lake has plenty of surprises in store for you!

Discover around twenty artistic creations and enjoy the benches and picnic tables for a relaxing moment by the water. Badger reserve nearby.

Deutsch : Promenade confort Sentier artistique lez’arts en Adret

Dieser schöne Spaziergang rund um den Plan d’eau de La Trappe hält viele Überraschungen für Sie bereit!

Entdecken Sie rund zwanzig künstlerische Kreationen und nutzen Sie die Bänke und Picknicktische für einen entspannten Moment am Wasser. Siebenschläferbasis in der Nähe.

Italiano :

Questa bella passeggiata intorno al Plan d’eau de La Trappe è piena di sorprese!

Scoprite una ventina di creazioni artistiche e approfittate delle panchine e dei tavoli da picnic per un momento di relax in riva al mare. Base per ghiri nelle vicinanze.

Español : Promenade confort Sentier artistique lez’arts en Adret

Este hermoso paseo por el Plan d’eau de La Trappe está lleno de sorpresas

Descubra una veintena de creaciones artísticas y aproveche los bancos y mesas de picnic para un momento de relax junto al agua. Base de lirones en las inmediaciones.

