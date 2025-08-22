Promenade confort Sentier ornithologique du Fier Motz Savoie

Promenade confort Sentier ornithologique du Fier

Promenade confort Sentier ornithologique du Fier 73310 Motz Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Promenade à la confluence du Fier et du Rhône. Ce sentier ornithologique parsemé d’observatoires, de supports pédagogiques et de points de vue sur le Rhône et le Fier est une des nombreuses offres de ce site très prisé des familles…

English : Promenade confort Sentier ornithologique du Fier

A walking tour to where the River Fier meets the River Rhône, in the extreme North of Savoy.

Deutsch : Promenade confort Sentier ornithologique du Fier

Spaziergang am Zusammenfluss von Fier und Rhône. Dieser mit Observatorien, Lehrmitteln und Aussichtspunkten auf die Rhône und den Fier gespickte ornithologische Pfad ist eines der zahlreichen Angebote dieses bei Familien sehr beliebten…

Italiano :

Passeggiata nel punto di confluenza del Fier e del Rodano, all’estremo nord della Savoia.

Español : Promenade confort Sentier ornithologique du Fier

Paseo por la confluencia del Fier y el Ródano. Este sendero ornitológico con observatorios, medios didácticos y miradores sobre el Ródano y el Fier es una de las muchas ofertas de este lugar, muy popular entre las familias…

