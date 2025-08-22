Promenade confort Vallon de l’Orgère

Promenade confort Vallon de l'Orgère
Villarodin-Bourget
Savoie
Auvergne-Rhône-Alpes

Ce sentier propose une découverte du patrimoine historique, floristique et faunistique exceptionnel du vallon de l’Orgère. Imaginée comme un conte, la promenade confort conduit les promeneurs du refuge de l’Orgère au fond du vallon.

English : Easy-going walk: Vallon de l’Orgère

This path will take you on an exploration of the exceptional heritage of the Vallon de l’Orgère historic, fauna and flora. An easy-going walk created as a story that takes walkers from the Orgère refuge to the bottom of the little valley.

Deutsch :

Dieser Pfad bietet eine Entdeckung des außergewöhnlichen historischen, floristischen und faunistischen Erbes des Orgère-Tals. Als Märchen gedacht, führt der bequeme Spaziergang die Wanderer von der Hütte von Orgère bis zum Ende des Tals.

Italiano :

Questo percorso offre una scoperta del patrimonio storico, floristico e faunistico della valle dell’Orgère. Immaginata come un racconto, la passeggiata di conforto porta gli escursionisti dal rifugio di Orgère al fondovalle.

Español :

Este sendero permite descubrir el patrimonio histórico, florístico y faunístico del valle de Orgère. Imaginado como un cuento, el paseo del confort lleva a los caminantes desde el refugio de Orgère hasta el fondo del valle.

