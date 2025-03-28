Promenade de St Cernin Saint-Cernin-de-Labarde Dordogne
Promenade de St Cernin vendredi 1 août 2025.
Promenade de St Cernin A pieds Très facile
24560 Saint-Cernin-de-Labarde Dordogne Nouvelle-Aquitaine
Distance : 2600.0
Le promeneur appréciera les variations de couleurs et de reliefs tout au long de la balade, à l’ombre des haies, bordant les prairies. vous traverserez le ruisseau la conne, longerez l’ancienne vois de chemin de fer pour revenir au bourg et à son église.
+33 5 53 58 79 62
English : Promenade de St Cernin
The walker will appreciate the variations of colours and reliefs throughout the walk, in the shade of the hedges, bordering the meadows. You will cross the brook la conne, walk along the old railroad track to return to the village and its church.
Deutsch : Promenade de St Cernin
Sie überqueren den Bach la conne, gehen an der alten Eisenbahnlinie entlang und kehren schließlich zum Dorf und seiner Kirche zurück.
Italiano :
L’escursionista apprezzerà le variazioni di colore e di rilievo durante tutta la passeggiata, all’ombra delle siepi che costeggiano i prati. Attraverserete il torrente « la conne », percorrerete la vecchia linea ferroviaria per tornare al villaggio e alla sua chiesa.
Español : Promenade de St Cernin
El caminante apreciará las variaciones de color y de relieve a lo largo del paseo, a la sombra de los setos, bordeando los prados. Cruzará el arroyo « la conne », caminará por la antigua línea de ferrocarril para volver al pueblo y a su iglesia.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-03-28 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine