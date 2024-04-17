Promenade découverte à pieds Jean-Jacques Rousseau à Chambéry Chambéry Savoie

Promenade découverte à pieds Jean-Jacques Rousseau à Chambéry

Son séjour à Chambéry auprès de Mme de Warens a été une étape décisive dans la vie de Rousseau et dans la formation de sa pensée.

A la suite de Chateaubriand, Lamartine, Stendhal, et de tant d’autres, mettez vos pas dans ceux du philosophe des Lumières.

https://www.chamberymontagnes.com/ +33 4 79 33 42 47

English : Discovery walk: Jean-Jacques Rousseau in Chambéry

Rousseau’s stay in Chambéry with Mme de Warens was a decisive stage in his life and in the development of his thought.

After Chateaubriand, Lamartine, Stendhal and so many others, follow in the footsteps of the Enlightenment philosopher.

Deutsch :

Sein Aufenthalt in Chambery bei Madame de Warens war eine entscheidende Etappe in Rousseaus Leben und in der Ausbildung seines Denkens.

Folgen Sie Chateaubriand, Lamartine, Stendhal und vielen anderen und treten Sie in die Fußstapfen des Philosophen der Aufklärung.

Italiano :

Il soggiorno a Chambéry, al fianco di Madame de Warens, fu una tappa decisiva nella vita e nella formazione del pensiero di J.J. Rousseau.

Dopo Chateaubriand, Lamartine, Stendhal e tanti altri, marciate sui passi dei filosofi dell’Illuminismo.

Español :

Su estancia en Chambéry con Mme de Warens fue una etapa decisiva en la vida de Rousseau y en la formación de su pensamiento.

Siguiendo los pasos de Chateaubriand, Lamartine, Stendhal y tantos otros, siga los pasos del filósofo de la Ilustración.

