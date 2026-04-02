Promenade des Colombé Colombé-la-Fosse Aube

Promenade des Colombé Facile

Promenade des Colombé 10200 Colombé-la-Fosse Aube Grand Est

Durée : Distance : 8500.0 Tarif :

Promenade des Colombé 2h45 environ niveau facile balisage blanc-vert. Champagne: la terre imprégnée d’histoire… Découvrez les richesses de ces deux communes: lavoirs, vignoble,…

Facile

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English :

Promenade des Colombé approx. 2h45 easy level white-green signposting. Champagne: a land steeped in history… Discover the riches of these two communes: washhouses, vineyards,…

Deutsch :

Promenade des Colombé ca. 2:45 Stunden leichter Schwierigkeitsgrad weiß-grüne Markierung. Champagne: ein Land, das von Geschichte durchdrungen ist… Entdecken Sie die Reichtümer dieser beiden Gemeinden: Waschhäuser, Weinberge,…

Italiano :

Passeggiata di Colombé circa 2h45 livello facile segnaletica bianco-verde. Champagne: una terra ricca di storia… Scoprite i tesori di questi due comuni: lavatoi, vigneti,…

Español :

Paseo Colombé aprox. 2h45 nivel fácil señalización blanco-verde. Champaña: una tierra cargada de historia… Descubra los tesoros de estos dos municipios: lavaderos, viñedos,…

Cet itinéraire a été mise à jour le 2017-08-22 par Aube en Champagne Attractivité