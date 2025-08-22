Promenade des Gorges du Han Vieux-Moulin Oise

Promenade des Gorges du Han A pieds Difficulté moyenne

Promenade des Gorges du Han Carrefour de la Gorge du Han 60350 Vieux-Moulin Oise Hauts-de-France

Durée : 150 Distance : 6000.0 Tarif :

Envie d’une escapade nature ? Profitez de la Promenade des Gorges du Han au coeur de la forêt domaniale de Compiègne, véritable écrin de fraîcheur en été et tableau vivant en automne, avec ses couleurs flamboyantes. Ce sentier vous emmène à la rencontre d’un trésor caché la Grotte des ramoneurs, fermée au public depuis l’an 2000, pour cause celui-ci est un refuge fascinant à la biodiversité. Cette grotte abrite pas moins de 130 rinolophes, ces charmantes petites chave-souris qui participent à l’équilibre de notre écosystème.

Non loin du départ de ce parcours, vous pourrez également admirer le Pavillon Eugénie, du nom de l’Impératrice il fut construit par Viollet-le-Duc en 1857 alors qu’il menait les travaux de restauration du château de Pierrefonds ainsi que les Étangs de Saint-Pierre. Ce cadre vous offre ainsi un moment de relaxation, grandement apprécié !

English : Promenade des Gorges du Han

Looking for a nature getaway? Take advantage of the Promenade des Gorges du Han in the heart of the Compiègne state forest, a cool haven in summer and a living tableau in autumn, with its flamboyant colors. This trail takes you to a hidden treasure: the Grotte des ramoneurs, closed to the public since 2000, for good reason: it’s a fascinating refuge for biodiversity. This cave is home to no fewer than 130 rinolophes, the charming little bat-like creatures that contribute to the balance of our ecosystem.

Not far from the start of this tour, you can also admire the Pavillon Eugénie, named after the Empress it was built by Viollet-le-Duc in 1857 while he was restoring the Château de Pierrefonds and the Étangs de Saint-Pierre. It’s the perfect setting for a much-appreciated moment of relaxation!

Deutsch : Promenade des Gorges du Han

Lust auf einen Ausflug in die Natur? Genießen Sie den Spaziergang Promenade des Gorges du Han im Herzen des Staatswaldes von Compiègne, der im Sommer eine wahre Oase der Frische und im Herbst mit seinen flammenden Farben ein lebendiges Bild ist. Dieser Weg führt Sie zu einem verborgenen Schatz: der Schornsteinfegerhöhle, die seit dem Jahr 2000 für die Öffentlichkeit geschlossen ist, und das aus gutem Grund: Diese ist ein faszinierender Zufluchtsort für die Artenvielfalt. Diese Höhle beherbergt nicht weniger als 130 Rinolophe, diese charmanten kleinen Fledermäuse, die zum Gleichgewicht unseres Ökosystems beitragen.

Nicht weit vom Startpunkt dieses Rundgangs entfernt können Sie auch den nach der Kaiserin benannten Pavillon Eugénie, der 1857 von Viollet-le-Duc gebaut wurde, als er die Restaurierungsarbeiten am Schloss Pierrefonds leitete, sowie die Étangs de Saint-Pierre bewundern. Diese Umgebung bietet Ihnen einen Moment der Entspannung, der sehr geschätzt wird!

Italiano :

Siete alla ricerca di una pausa nella natura? Passeggiate lungo il sentiero delle Gorges du Han, nel cuore della foresta nazionale di Compiègne, un rifugio fresco d’estate e uno scenario vivente in autunno, con i suoi colori sgargianti. Il sentiero conduce a un tesoro nascosto: la Grotte des ramoneurs, chiusa al pubblico dal 2000, per una buona ragione: è un affascinante rifugio per la biodiversità. In questa grotta vivono ben 130 rinolofi, le affascinanti creature simili a pipistrelli che contribuiscono all’equilibrio del nostro ecosistema.

Non lontano dall’inizio di questo percorso, si possono ammirare anche il Pavillon Eugénie, che prende il nome dall’imperatrice fu costruito da Viollet-le-Duc nel 1857 durante il restauro del Castello di Pierrefonds e gli Étangs de Saint-Pierre. È il luogo perfetto per rilassarsi e distendersi!

Español : Promenade des Gorges du Han

¿Le apetece una escapada a la naturaleza? Pasee por el sendero de las Gargantas del Han, en pleno bosque nacional de Compiègne, un remanso de frescor en verano y un retablo viviente en otoño, con sus colores flamígeros. Este sendero le llevará a un tesoro escondido: la Gruta de los ramoneadores, cerrada al público desde el año 2000, por una buena razón: es un fascinante refugio de biodiversidad. Esta cueva alberga nada menos que 130 rinolophes, pequeños y encantadores seres parecidos a murciélagos que contribuyen al equilibrio de nuestro ecosistema.

No lejos del inicio de esta ruta, también podrá admirar el Pavillon Eugénie, que lleva el nombre de la Emperatriz -fue construido por Viollet-le-Duc en 1857 mientras restauraba el Château de Pierrefonds- y los Étangs de Saint-Pierre. Es el lugar perfecto para relajarse y desconectar

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-23 par SIM Hauts-de-France