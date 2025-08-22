Promenade des Iles du Chéran Lescheraines Savoie

Promenade des Iles du Chéran

Promenade des Iles du Chéran Lescheraines 73340 Lescheraines Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Cette promenade, longeant d’abord la rivière Chéran et les plans d’eau, vous conduit ensuite à travers bois jusqu’à la cascade du Pissieu.

https://www.chamberymontagnes.com/ +33 4 79 54 84 28

English : Savoyard discovery walk: Les Iles du Chéran

Set out on the trail of the oldest inhabitant of the Bauges mountain range. Equipped with your audio book, glean precious clues from the people you meet along the way and discover the unusual history of the Massif des Bauges and its Géopark.

Deutsch :

Dieser Spaziergang führt Sie zunächst entlang des Flusses Chéran und der Wasserflächen, dann durch den Wald bis zum Wasserfall von Pissieu.

Italiano :

Questa passeggiata, prima lungo il fiume Chéran e i laghi, poi attraverso i boschi fino alla cascata di Pissieu.

Español :

Este paseo, primero a lo largo del río Chéran y los lagos, luego a través del bosque hasta la cascada de Pissieu.

