Promenade des libellules Lesmont Aube
Promenade des libellules Lesmont Aube vendredi 1 mai 2026.
Promenade des libellules
Promenade des libellules 10500 Lesmont Aube Grand Est
Durée : 210 Distance : 14080.0 Tarif :
A 14.6 km route adjoining three villages bordering the Aube and Voire rivers.
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English :
A 14.6 km route adjoining three villages bordering the Aube and Voire rivers.
Deutsch :
Eine 14,6 km lange Route, die an drei Dörfern entlang der Flüsse Aube und Voire vorbeiführt.
Italiano :
Un percorso di 14,6 km che attraversa tre villaggi sulle rive dei fiumi Aube e Voire.
Español :
Recorrido de 14,6 km que pasa por tres pueblos a orillas de los ríos Aube y Voire.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-14 par Aube en Champagne Attractivité
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