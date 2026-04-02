Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Promenade des libellules Lesmont Aube

Promenade des libellules Lesmont Aube vendredi 1 mai 2026.

Lieu : Promenade des libellules Lesmont

Adresse : Lesmont

Ville : 10500 Lesmont

Département : Aube

Début : 2026-05-01

Fin : 2029-12-31

Promenade des libellules

Promenade des libellules 10500 Lesmont Aube Grand Est

Durée : 210 Distance : 14080.0 Tarif :

A 14.6 km route adjoining three villages bordering the Aube and Voire rivers.

 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A 14.6 km route adjoining three villages bordering the Aube and Voire rivers.

Deutsch :

Eine 14,6 km lange Route, die an drei Dörfern entlang der Flüsse Aube und Voire vorbeiführt.

Italiano :

Un percorso di 14,6 km che attraversa tre villaggi sulle rive dei fiumi Aube e Voire.

Español :

Recorrido de 14,6 km que pasa por tres pueblos a orillas de los ríos Aube y Voire.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-14 par Aube en Champagne Attractivité

À voir aussi à Lesmont (Aube)