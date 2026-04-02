Promenade du Bocage Hampigny Aube

Promenade du Bocage

Promenade du Bocage 10500 Hampigny Aube Grand Est

Durée : 9900 Distance : 9000.0 Tarif :

Promenade du Bocage 2h45 environ niveau facile balisage blanc-vert. Partez à la découverte de la faune et de la flore de la Champagne humide… Panneaux pédagogiques le long du parcours.

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English :

Bocage walk approx. 2h45 easy level white-green signposting. Discover the flora and fauna of Champagne humide… Educational panels along the way.

Deutsch :

Promenade du Bocage ca. 2h45 leichter Schwierigkeitsgrad weiß-grüne Markierung. Gehen Sie auf Entdeckungsreise und lernen Sie die Fauna und Flora der feuchten Champagne kennen… Pädagogische Tafeln entlang des Weges.

Italiano :

Passeggiata del Bocage circa 2h45 livello facile segnaletica bianco-verde. Scoprite la flora e la fauna delle zone umide della Champagne… Pannelli didattici lungo il percorso.

Español :

Paseo por el Bocage aprox. 2h45 nivel fácil señalización blanco-verde. Descubra la flora y la fauna de los humedales de Champaña… Paneles didácticos a lo largo del recorrido.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2015-07-06 par Aube en Champagne Attractivité