Promenade du Bost Saint-Séverin-d’Estissac Dordogne

Promenade du Bost Rue de l’Église 24190 Saint-Séverin-d’Estissac Dordogne Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 5700.0 Tarif :

Cette balade à faire en famille vous fera découvrir le village de St Séverin lové entre collines, ruisseaux et forêt du Landais composée de pins maritimes, chênes et de charmes.

+33 5 53 81 52 11

This walk to be done in family will make you discover the village of St Séverin coiled between hills, brooks and forest of Landais made up of maritime pines, oaks and hornbeams.

Auf dieser Wanderung mit der Familie entdecken Sie das Dorf St Séverin, das zwischen Hügeln, Bächen und dem Wald von Landais liegt, der aus Seekiefern, Eichen und Hainbuchen besteht.

Questa passeggiata per famiglie vi porterà attraverso il villaggio di St Séverin, incastonato tra colline, ruscelli e la foresta Landais di pini marittimi, querce e carpini.

Este paseo familiar le llevará por el pueblo de St Séverin, enclavado entre colinas, arroyos y el bosque landés de pinos marítimos, robles y carpes.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-12 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine