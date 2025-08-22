Promenade du CAUE des Arbres-à-bois

Promenade du CAUE des Arbres-à-bois 50570 Marigny-Le-Lozon Manche Normandie

Dans le cortège des arbres des berges et des chemins creux de Marigny, au fil de la ceinture verte, l’arbre-à-bois se distingue par sa colonne immense, sa trogne boursouflée ou son bouquet de branches qui toujours repartent. Façonné par un homme, il est différent parmi les siens.

Repéré, il est élevé au fil des cycles du temps, transmis avec sa destinée. L’arbre-à-bois, c’est l’arbre que l’Homme taille périodiquement pour en tirer le meilleur. Abandonné, il retourne à sa nature folle. Abattu, un marignais le remplace veillant à la diversité des essences. Importance du geste d’un homme pour l’Homme, réitération de génération en génération, reproductions synchrones sous d’autres formes et pour d’autres raisons comme à l’arrière de l’église, l’avenue de tilleuls tous taillés, pas si éloignés des têtons de frênes et de chênes qui bordent le chemin !

Départ parking de l’étang

http://www.caue50.fr/ +33 2 33 77 20 77

English : Promenade du CAUE des Arbres-à-bois

In the procession of trees along the banks and sunken lanes of Marigny, along the green belt, the wood-tree is distinguished by its immense column, its bloated trogne or its bunch of branches that always leave. Shaped by a man, it is different among its own kind.

Spotted, it is raised through the cycles of time, transmitted with its destiny. The tree-to-tree is the tree that Man prunes periodically to get the best out of it. Abandoned, it returns to its crazy nature. Cut down, a marignais replaces it, watching over the diversity of species. Importance of the gesture of a man for Man, reiteration from generation to generation, synchronous reproductions in other forms and for other reasons as at the back of the church, the avenue of lime trees all pruned, not so far from the nipples of ashes and oaks that line the path!

Departure: parking of the pond

Deutsch :

In der Reihe der Bäume an den Ufern und in den Hohlwegen von Marigny, entlang des Grüngürtels, sticht der Baum-an-Holz durch seine riesige Säule, seine aufgeblähte Trompete oder sein Bündel von Ästen, die immer wieder ausschlagen, hervor. Er wurde von einem Menschen geformt und unterscheidet sich von seinen Artgenossen.

Wenn er entdeckt wird, wird er durch die Zyklen der Zeit gehoben und mit seinem Schicksal weitergegeben. Der Baum-zu-Baum ist der Baum, den der Mensch in regelmäßigen Abständen beschneidet, um das Beste aus ihm herauszuholen. Wenn er verlassen wird, kehrt er zu seiner verrückten Natur zurück. Wenn er gefällt wird, ersetzt ihn ein Maronenbaum, der auf die Vielfalt der Baumarten achtet. Die Bedeutung der Geste eines Menschen für den Menschen, die Wiederholung von Generation zu Generation, synchrone Reproduktionen in anderen Formen und aus anderen Gründen wie hinter der Kirche, die Lindenallee, die alle beschnitten sind und gar nicht so weit von den Eschen- und Eichenköpfen entfernt sind, die den Weg säumen!

Start: Parkplatz am Teich

Italiano :

Nella processione di alberi lungo le rive e i sentieri incassati di Marigny, lungo la cintura verde, spicca l’albero con la sua immensa colonna, la sua corona rigonfia o il suo fascio di rami che ricominciano sempre. Plasmato da un uomo, è diverso tra i suoi simili.

Avvistato, viene sollevato attraverso i cicli del tempo, trasmesso con il suo destino. L’albero del legno è l’albero che l’uomo pota periodicamente per trarne il meglio. Abbandonato, ritorna alla sua natura folle. Abbattuto, un marignais lo sostituisce, rispettando la diversità delle specie. L’importanza di un gesto dell’uomo per l’uomo, la reiterazione di generazione in generazione, la riproduzione sincrona in altre forme e per altri motivi, come il viale di tigli potati dietro la chiesa, non così lontano dai frassini e dalle querce che costeggiano la strada!

Punto di partenza: parcheggio del laghetto

Español :

En la procesión de árboles a lo largo de las orillas y los caminos hundidos de Marigny, a lo largo del cinturón verde, el árbol destaca con su inmensa columna, su copa hinchada o su manojo de ramas que siempre vuelven a empezar. Formado por un hombre, es diferente entre los de su especie.

Visto, se eleva a través de los ciclos del tiempo, transmitido con su destino. El árbol de la madera es el árbol que el hombre poda periódicamente para sacar lo mejor de él. Abandonada, vuelve a su loca naturaleza. Al ser derribado, un marignais lo sustituye, cuidando la diversidad de la especie. La importancia de un gesto del hombre para el hombre, la reiteración de generación en generación, las reproducciones sincrónicas en otras formas y por otros motivos, como la avenida de tilos podados detrás de la iglesia, ¡no tan lejos de las cabezas de fresno y roble que bordean la carretera!

Punto de partida: aparcamiento del estanque

