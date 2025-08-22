Promenade du CAUE La Vire d’arbres en arbres

Promenade du CAUE La Vire d’arbres en arbres 50420 Condé-sur-Vire Manche Normandie

Durée : 360 Distance : 24000.0 Tarif :

Les arbres accompagnent la vallée de la Vire, couvrent les pentes douces des coteaux, s’alignent le long des chemins ou s’exposent, solitaires, déterminés au milieu des prés. De ces arbres, nous devinons la Vire d’hier, du temps des moulins, des écluses et de la navigation. Nous comprenons les contours des paysages, les mouvements, les lignes du relief et la vivacité du fleuve. Nous dé-couvrons le spectacle de la diversité, celui des racines émergeant de l’eau ou s’entremêlant contre un talus, celui des branches élevées vers le ciel qui nous incitent à lâcher un moment nos vies trépidantes. Ce sont des arbres voyageurs du temps, complices des hommes, figures de notre quotidien.

Attention promenade en aller-retour -> 24 km au total

Départ base de canoë-kayak de Condé-sur-Vire

http://www.caue50.fr/ +33 2 33 77 20 77

English : Promenade du CAUE La Vire d’arbres en arbres

The trees accompany the valley of the Vire, cover the gentle slopes of the hillsides, line up along the paths or stand solitary, determined in the middle of the meadows. From these trees, we can guess the Vire of yesterday, the time of mills, locks and navigation. We understand the contours of the landscape, the movements, the lines of the relief and the vivacity of the river. We discover the spectacle of diversity, of roots emerging from the water or intertwining against an embankment, of branches reaching up to the sky, encouraging us to let go of our hectic lives for a moment. They are time-travelling trees, accomplices of mankind, figures of our daily life.

Attention: round trip -> 24 km in total

Departure point: Condé-sur-Vire canoeing and kayaking centre

Deutsch :

Bäume begleiten das Tal der Vire, bedecken die sanften Abhänge der Hänge, reihen sich entlang der Wege auf oder stehen einsam und bestimmt inmitten der Wiesen. Von diesen Bäumen aus erahnen wir das Vire von gestern, aus der Zeit der Mühlen, der Schleusen und der Schifffahrt. Wir verstehen die Umrisse der Landschaften, die Bewegungen, die Relieflinien und die Lebendigkeit des Flusses. Wir entdecken das Schauspiel der Vielfalt, das Schauspiel der Wurzeln, die aus dem Wasser ragen oder sich an einer Böschung verflechten, das Schauspiel der in den Himmel ragenden Äste, die uns dazu verleiten, unser hektisches Leben für einen Moment loszulassen. Es sind zeitreisende Bäume, Komplizen der Menschen, Figuren unseres Alltags.

Achtung: Wanderung mit Hin- und Rückweg -> insgesamt 24 km

Start: Kanu- und Kajakbasis in Condé-sur-Vire

Italiano :

Gli alberi accompagnano la valle del Vire, coprono i dolci pendii delle colline, costeggiano i sentieri o si ergono solitari in mezzo ai prati. Da questi alberi si intravede la Vire di ieri, il tempo dei mulini, delle chiuse e della navigazione. Comprendiamo i contorni del paesaggio, i movimenti, le linee del rilievo e la vivacità del fiume. Scopriamo lo spettacolo della diversità, delle radici che emergono dall’acqua o si intrecciano contro un argine, dei rami che si protendono verso il cielo, incoraggiandoci a lasciare per un attimo la nostra vita frenetica. Sono alberi che viaggiano nel tempo, complici dell’uomo, figure della nostra vita quotidiana.

Attenzione: andata e ritorno -> 24 km in totale

Punto di partenza: Centro di canoa e kayak di Condé-sur-Vire

Español :

Los árboles acompañan al valle del Vire, cubren las suaves pendientes de las laderas, bordean los caminos o se alzan solos en medio de los prados. Desde estos árboles, podemos distinguir el Vire de ayer, la época de los molinos, las esclusas y la navegación. Entendemos los contornos del paisaje, los movimientos, las líneas del relieve y la vivacidad del río. Descubrimos el espectáculo de la diversidad, de las raíces que emergen del agua o se entrelazan contra un terraplén, de las ramas que se elevan hacia el cielo, animándonos a dejar de lado nuestra agitada vida por un momento. Son árboles que viajan en el tiempo, cómplices de la humanidad, figuras de nuestra vida cotidiana.

Atención: ida y vuelta -> 24 km en total

Punto de partida: Centro de piragüismo y kayak de Condé-sur-Vire

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-28 par Normandie Tourisme