Promenade du front de mer Soorts-Hossegor Landes

Promenade du front de mer 40150 Soorts-Hossegor Landes Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 1200.0 Tarif :

Une balade courte mais qui vous emmène vers de magnifiques panoramas sur l’océan, une promenade propice à la découverte des mythiques couchers de soleil de la côte atlantique !

English : Promenade du front de mer

A short walk that takes you to magnificent panoramas of the ocean, a walk that will allow you to discover the mythical sunsets of the Atlantic coast!

Deutsch : Promenade du front de mer

Ein kurzer Spaziergang, der Sie aber zu herrlichen Panoramen über den Ozean führt. Ein Spaziergang, der sich für die Entdeckung der mythischen Sonnenuntergänge der Atlantikküste anbietet!

Italiano :

Una breve passeggiata che porta a magnifiche viste sull’oceano, una passeggiata che permette di scoprire i mitici tramonti della costa atlantica!

Español : Promenade du front de mer

Un corto paseo que le lleva a unas magníficas vistas del océano, un paseo que le permite descubrir las míticas puestas de sol de la costa atlántica

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-11-17 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine