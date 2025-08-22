Promenade du plateau Saisy Saône-et-Loire
Promenade du plateau Saisy Saône-et-Loire vendredi 1 mai 2026.
Promenade du plateau En VTT assistance électrique Difficulté moyenne
Promenade du plateau En face de l’église 71360 Saisy Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
Distance : 10600.0
Cette longue boucle vous ferra traverser les hameaux de Saisy et vous offrira de beaux points de vue sur la Vallée de la Drée.
https://www.autun-tourisme.com/ +33 3 85 86 80 38
English :
This long loop will take you through the hamlets of Saisy and offer beautiful views over the Drée Valley.
Deutsch :
Diese lange Schleife führt Sie durch die Weiler von Saisy und bietet Ihnen schöne Aussichtspunkte auf das Drée-Tal.
Italiano :
Questo lungo anello vi porterà attraverso le frazioni di Saisy e vi offrirà splendide viste sulla Vallée de la Drée.
Español :
Este largo bucle le llevará a través de las aldeas de Saisy y le ofrecerá hermosas vistas sobre el Valle de la Drée.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-01 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data