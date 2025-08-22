Promenade du plateau Saisy Saône-et-Loire

Promenade du plateau En VTT assistance électrique Difficulté moyenne

Promenade du plateau En face de l’église 71360 Saisy Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 10600.0 Tarif :

Cette longue boucle vous ferra traverser les hameaux de Saisy et vous offrira de beaux points de vue sur la Vallée de la Drée.

Difficulté moyenne

https://www.autun-tourisme.com/ +33 3 85 86 80 38

English :

This long loop will take you through the hamlets of Saisy and offer beautiful views over the Drée Valley.

Deutsch :

Diese lange Schleife führt Sie durch die Weiler von Saisy und bietet Ihnen schöne Aussichtspunkte auf das Drée-Tal.

Italiano :

Questo lungo anello vi porterà attraverso le frazioni di Saisy e vi offrirà splendide viste sulla Vallée de la Drée.

Español :

Este largo bucle le llevará a través de las aldeas de Saisy y le ofrecerá hermosas vistas sobre el Valle de la Drée.

