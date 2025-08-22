Promenade du seigneur de Saint-Augustin Neure Allier

Promenade du seigneur de Saint-Augustin

Promenade du seigneur de Saint-Augustin Le bourg 03320 Neure Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Cette boucle vous invite, sur les traces du seigneur de Saint-Augustin, à la promenade le long des jolies petites routes, des grand bois et des étangs.

English : Bike ride of the Saint Augustin lord

This loop invits you on the land of the lord of Saint Augustin, to the walk along the small pretty roads, big forests and ponds.

Deutsch :

Dieser Rundweg lädt Sie auf den Spuren des Herrn von Saint-Augustin zu einem Spaziergang entlang hübscher kleiner Straßen, großer Wälder und Teiche ein.

Italiano :

Questo anello vi invita, sulle orme del signore di Saint-Augustin, a fare una passeggiata lungo le graziose stradine, i grandi boschi e gli stagni.

Español :

Este bucle le invita, siguiendo las huellas del señor de Saint-Augustin, a pasear por los bonitos caminos, los grandes bosques y los estanques.

