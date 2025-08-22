Promenade en Bateau Bandièra Metz Moselle

Promenade en Bateau Bandièra Adultes Fluvial

Promenade en Bateau Bandièra Plan d'eau de Metz 57000 Metz Moselle Grand Est

Durée : 50 Distance : Tarif :

Le Bandièra, limousine vénitienne pour rêver, voyager, découvrir… Au départ de Metz pour des promenades romantiques, ludiques ou studieuses ! Découverte des paysages et du savoir-faire lorrain avec dégustation. Découverte de la nature et du patrimoine dans un écrin de luxe. Sur réservation.

https://www.metz-bateau-solaire.com/ +33 7 71 75 72 94

English :

Le Bandièra, Venetian limousine to dream, travel, discover… Departing from Metz for romantic, playful or studious rides! Discover the landscapes and know-how of Lorraine with tasting. Discovery of nature and heritage in a luxury setting. By reservation only.

Deutsch :

Der Bandièra, eine venezianische Limousine zum Träumen, Reisen und Entdecken… Von Metz aus für romantische, spielerische oder studentische Fahrten! Entdeckung der Landschaften und des lothringischen Know-hows mit Verkostung. Entdeckung der Natur und des Kulturerbes in einem luxuriösen Schmuckkästchen. Auf Reservierung.

Italiano :

La Bandièra, una limousine veneziana per sognare, viaggiare e scoprire… In partenza da Metz per gite romantiche, ludiche o di studio! Scoperta dei paesaggi e del know-how della Lorena con degustazione. Scoprite la natura e il patrimonio in un ambiente lussuoso. Solo su prenotazione.

Español :

La Bandièra, una limusina veneciana para soñar, viajar y descubrir… Saliendo de Metz para paseos románticos, lúdicos o de estudio Descubrimiento de los paisajes y el saber hacer de Lorena con degustación. Descubra la naturaleza y el patrimonio en un entorno de lujo. Sólo con reserva.

