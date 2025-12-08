Promenade historique de Soultz-sous-Forêts Soultz-sous-Forêts Bas-Rhin

Promenade historique de Soultz-sous-Forêts

Promenade historique de Soultz-sous-Forêts 1 rue de la gare 67250 Soultz-sous-Forêts Bas-Rhin Grand Est

Durée : 90 Distance : 6200.0

Le circuit historique de Soultz-sous-Forêts propose une balade à pied à travers le centre ancien du village, permettant de découvrir son riche patrimoine. Le parcours met en lumière des sites remarquables tels que l’église protestante du XVIIIe siècle, la synagogue, des maisons à colombages, l’ancien château des comtes de Deux-Ponts, ainsi que plusieurs fontaines et puits.

English :

The Soultz-sous-Forêts historic trail offers a walking tour of the village’s old center, allowing visitors to discover its rich heritage. The route highlights such remarkable sites as the 18th-century Protestant church, the synagogue, half-timbered houses, the former château of the Counts of Deux-Ponts, as well as several fountains and wells.

Deutsch :

Der historische Rundgang von Soultz-sous-Forêts bietet einen Spaziergang durch den alten Ortskern, bei dem Sie das reiche Kulturerbe des Dorfes entdecken können. Auf dem Rundgang werden bemerkenswerte Sehenswürdigkeiten wie die protestantische Kirche aus dem 18. Jahrhundert, die Synagoge, Fachwerkhäuser, das ehemalige Schloss der Grafen von Deux-Ponts sowie mehrere Brunnen und Quellen hervorgehoben.

Italiano :

Il sentiero storico di Soultz-sous-Forêts offre una passeggiata nel centro storico del villaggio, permettendo ai visitatori di scoprire il suo ricco patrimonio. Il percorso mette in evidenza luoghi notevoli come la chiesa protestante del XVIII secolo, la sinagoga, le case a graticcio, l’antico castello dei conti di Deux-Ponts, nonché diverse fontane e pozzi.

Español :

El sendero histórico de Soultz-sous-Forêts propone un paseo por el casco antiguo del pueblo, que permite descubrir su rico patrimonio. La ruta destaca lugares notables como la iglesia protestante del siglo XVIII, la sinagoga, las casas con entramado de madera, el antiguo castillo de los condes de Deux-Ponts, así como varias fuentes y pozos.

