Promenade Julien Gracq Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Promenade Julien Gracq

Promenade Julien Gracq 49410 Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire Pays de la Loire

Durée : Distance : 2000.0 Tarif :

Promenade littéraire de 2 kilomètres située aux abords de la Loire. Voie verte sur le tracé du GR3 et de la Loire à Vélo. Empruntée par l’écrivain Julien Gracq jusqu’à sa mort, reliant Saint Florent le Vieil à Notre Dame du Marillais.

http://www.maisonjuliengracq.fr/ +33 2 41 72 62 32

English :

Literary walk of 2 kilometers located on the banks of the Loire River. Green route on the GR3 and the Loire à Vélo. Used by the writer Julien Gracq until his death, linking Saint Florent le Vieil to Notre Dame du Marillais.

Deutsch :

2 km langer literarischer Spaziergang an den Ufern der Loire. Grüner Weg auf der Strecke des GR3 und der Loire à Vélo. Vom Schriftsteller Julien Gracq bis zu seinem Tod begangen, verbindet er Saint Florent le Vieil mit Notre Dame du Marillais.

Italiano :

Una passeggiata letteraria di 2 chilometri lungo le rive della Loira. Greenway sul percorso del GR3 e della Loire à Vélo. Utilizzata dallo scrittore Julien Gracq fino alla sua morte, collega Saint Florent le Vieil a Notre Dame du Marillais.

Español :

Un paseo literario de 2 kilómetros por las orillas del Loira. Vía verde en la ruta del GR3 y del Loire à Vélo. Utilizado por el escritor Julien Gracq hasta su muerte, une Saint Florent le Vieil con Notre Dame du Marillais.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-07 par Anjou tourime