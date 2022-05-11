Promenade Les personnages célèbres Jouy-en-Josas Yvelines

Promenade Les personnages célèbres Avenue Jean Jaurès 78350 Jouy-en-Josas Yvelines Île-de-France

Découvrez les personnages célèbres qui ont marqué l’histoire de Jouy-en-Josas, de passage ou en y ayant vécu. D’Oberkampf à Léon Blum, mais aussi avec Victor Hugo, Albert Calmette, Jane Avril, et bien d’autres.

http://www.jouy-en-josas-tourisme.fr/ +33 1 30 21 38 28

English :

Discover the famous people who have marked the history of Jouy-en-Josas, either passing through or having lived there. From Oberkampf to Léon Blum, but also with Victor Hugo, Albert Calmette, Jane Avril, and many others.

Deutsch :

Entdecken Sie die berühmten Persönlichkeiten, die die Geschichte von Jouy-en-Josas geprägt haben, sei es auf der Durchreise oder weil sie hier gelebt haben. Von Oberkampf bis Léon Blum, aber auch mit Victor Hugo, Albert Calmette, Jane Avril und vielen anderen.

Italiano :

Scoprite i personaggi famosi che hanno lasciato un segno nella storia di Jouy-en-Josas, per esservi passati o per avervi vissuto. Da Oberkampf a Léon Blum, ma anche con Victor Hugo, Albert Calmette, Jane Avril e molti altri.

Español :

Descubra los personajes famosos que han dejado su huella en la historia de Jouy-en-Josas, ya sea de paso o por haber vivido en ella. De Oberkampf a Léon Blum, pero también con Victor Hugo, Albert Calmette, Jane Avril y muchos otros.

