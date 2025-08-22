Promenade pédestre des Gorzderés Champagny-en-Vanoise Savoie

Promenade pédestre des Gorzderés

Promenade pédestre des Gorzderés Champagny le Haut 73350 Champagny-en-Vanoise Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Partez avec vos bouts d’chou à la découverte du vallon de Champagny le Haut, le long du sentier d’interprétation entre les hameaux Le Bois et Friburge.



Ce sentier est accessible aux poussettes.

https://carto.agencealpine.io/carte_web_promenade_confort/ +33 4 79 55 06 55

English : Gorzdérés footpath

With your family and little ones, enter the dale of Champagny le Haut along the interpretation trail between hamlets Le Bois and Friburge. Ten thematic panels all along the way gives you a lot of information about the valley, the glaciers and moutain animals.



Accessible for disabled people, strollers…

Deutsch : Gorzderés-Wanderweg

Entdecken Sie mit Ihren Kleinen das Tal von Champagny le Haut, entlang des Interpretationspfades zwischen den Weilern Le Bois und Friburge.



Dieser Pfad ist auch mit Kinderwagen begehbar.

Italiano :

Portate i vostri piccoli alla scoperta della valle di Champagny le Haut, lungo il sentiero di interpretazione tra le frazioni di Le Bois e Friburge.



Questo percorso è accessibile ai passeggini.

Español :

Lleve a sus pequeños a descubrir el valle de Champagny le Haut, a lo largo del sendero de interpretación entre las aldeas de Le Bois y Friburge.



Este sendero es accesible para los carritos de bebé.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-06 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme