Promenade PMR chemin du Hochwald du Chemin des Cimes Alsace au fossé antichar Drachenbronn-Birlenbach Bas-Rhin

Promenade PMR chemin du Hochwald du Chemin des Cimes Alsace au fossé antichar

Promenade PMR chemin du Hochwald du Chemin des Cimes Alsace au fossé antichar 1 Route de la BA 901 67160 Drachenbronn-Birlenbach Bas-Rhin Grand Est

Durée : 45 Distance : 1680.0 Tarif :

Parcours adapté aux personnes à mobilité réduite au départ du Chemin des Cimes Alsace. Possibilité de visiter le Chemin des Cimes Alsace en fonction des horaires d’ouverture. Le chemin vous emmène à la découverte des richesses naturelles et de l’Histoire autour du massif du Hochwald jusqu’au fossé antichar.

https://www.alsace-verte.com/ +33 3 88 80 89 70

English :

Route adapted for people with reduced mobility starting from the Chemin des Cimes Alsace. The Chemin des Cimes Alsace can be visited during opening hours. The trail takes you on a journey of discovery through the natural riches and history of the Hochwald massif, right up to the anti-tank ditch.

Deutsch :

Für Personen mit eingeschränkter Mobilität geeignete Strecke ab dem Chemin des Cimes Alsace. Möglichkeit, den Chemin des Cimes Alsace je nach Öffnungszeiten zu besuchen. Der Weg führt Sie zur Entdeckung der Naturschätze und der Geschichte rund um das Hochwaldmassiv bis zum Panzergraben.

Italiano :

Percorso adattato alle persone a mobilità ridotta a partire dallo Chemin des Cimes Alsace. È possibile visitare lo Chemin des Cimes Alsace durante gli orari di apertura. Il percorso permette di scoprire le ricchezze naturali e la storia del massiccio di Hochwald fino al fossato anticarro.

Español :

Ruta adaptada para personas con movilidad reducida que parte del Chemin des Cimes Alsace. Puede visitar el Chemin des Cimes Alsace en horario de apertura. El sendero recorre las riquezas naturales y la historia en torno al macizo de Hochwald hasta el foso antitanque.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-18 par Système d’informations touristique Alsace