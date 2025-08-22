Promenade Savoyarde de Découverte des Prioux Pralognan-la-Vanoise Savoie

Promenade Savoyarde de Découverte des Prioux

Promenade Savoyarde de Découverte des Prioux 290 avenue de Chasseforêt 73710 Pralognan-la-Vanoise Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Depuis le village des Prioux, la vallée de Chavière dévoile ses secrets. Découvrirez la fabrication du Beaufort, sentez les odeurs de l’alpage, écoutez les habitants témoignant de la création du Parc national de la Vanoise et des débuts du tourisme.

https://www.pralognan.com/ +33 4 79 08 71 23

English : Savoyard discovery walk: Les Prioux

From the village of Les Prioux, the Chavière valley reveals its secrets. Learn how Beaufort cheese is made, smell the scents of alpine pastures, listen as the locals talk about how the Vanoise National Park was created and its early tourism.

Deutsch :

Vom Dorf Les Prioux aus enthüllt das Tal von Chavière seine Geheimnisse. Entdecken Sie die Herstellung des Beaufort, riechen Sie die Gerüche der Alm, hören Sie den Einwohnern zu, die von der Gründung des Nationalparks Vanoise und den Anfängen des Tourismus berichten.

Italiano :

Dal villaggio di Les Prioux, la valle della Chavière svela i suoi segreti. Scoprite la produzione del formaggio Beaufort, annusate i profumi degli alpeggi, ascoltate gli abitanti parlare della creazione del Parco Nazionale della Vanoise e degli inizi del turismo.

Español :

Desde el pueblo de Les Prioux, el valle de la Chavière revela sus secretos. Descubra la fabricación del queso de Beaufort, huela los aromas de los pastos de montaña, escuche a los habitantes hablar de la creación del Parque Nacional de la Vanoise y de los inicios del turismo.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-12-10 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme