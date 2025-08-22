Promenade Savoyarde de découverte des Prioux (PSD) Sentier pédestre Pralognan-la-Vanoise Savoie

Promenade Savoyarde de découverte des Prioux (PSD) Sentier pédestre

Promenade Savoyarde de découverte des Prioux (PSD) Sentier pédestre Les Prioux 73710 Pralognan-la-Vanoise Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Aux portes du Parc national de la Vanoise, la vallée de Chavière dévoile sa richesse au fil d’un sentier insolite.

https://www.pralognan.com/ +33 4 79 08 79 08

English : Promenade Savoyarde de découverte des Prioux (PSD) Walking trail

At the gateway to Vanoise National Park, the area’s extraordinary natural environment unfolds before you along an amazing trail up Chavière Valley.

Deutsch :

Vor den Toren des Nationalparks Vanoise enthüllt das Tal von Chavière seinen Reichtum auf einem ungewöhnlichen Pfad.

Italiano :

Alle porte del Parco Nazionale della Vanoise, la valle della Chavière rivela la sua ricchezza lungo un percorso insolito.

Español : Promenade Savoyarde de découverte des Prioux (PSD) Ruta de senderismo

A las puertas del Parque Nacional de la Vanoise, el valle de la Chavière revela su riqueza a lo largo de un camino insólito.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-07-19 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme