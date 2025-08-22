Promenade savoyarde de découverte Le secret des hydromachines Les Échelles Savoie

Promenade savoyarde de découverte Le secret des hydromachines

Promenade savoyarde de découverte Le secret des hydromachines
Base de Loisirs Rivièr'Alp
73360 Les Échelles
Savoie
Auvergne-Rhône-Alpes

Soyez audacieux et relevez le défi des hydromachines en découvrant les multiples facettes de l’eau comme force motrice barrage, vannes et canaux vous accompagneront tout au long du sentier parsemé d’instant de fraicheur bienvenue par temps de canicule !

https://www.rivieralp.com/ +33 4 79 36 56 24

English : Savoyard discovery walk: the secret behind the hydro machines

Find out the secret behind the hydro machines, solving the puzzle set by Constant Colliat, owner of the silk works at Les Echelles. Via six hydro machines, visitors will have fun learning all about the history of water and how it has been used over the ages.

Deutsch :

Seien Sie mutig und nehmen Sie die Herausforderung der Hydromaschinen an, indem Sie die vielen Facetten des Wassers als treibende Kraft entdecken: Staudämme, Schleusen und Kanäle begleiten Sie auf dem Weg, der an heißen Tagen mit willkommenen Kühlungsmomenten gespickt ist!

Italiano :

Siate audaci e raccogliete la sfida delle idromachine scoprendo le molteplici sfaccettature dell’acqua come forza motrice: dighe, chiuse e canali vi accompagneranno lungo il percorso, costellato di momenti di refrigerio che sono benvenuti nella stagione calda!

Español :

Atrévase y acepte el reto de las hidromáquinas descubriendo las múltiples facetas del agua como fuerza motriz: presas, esclusas y canales le acompañarán a lo largo del recorrido, salpicado de momentos de frescor que se agradecen cuando hace calor

