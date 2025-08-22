Promenades au coeur des boucles Liverdun Meurthe-et-Moselle

Promenades au coeur des boucles Adultes A pieds Difficulté moyenne

Itinéraire de sentier de grande randonnée, GR Promenades au coeur des boucles 1 Place d’armes 54460 Liverdun Meurthe-et-Moselle Grand Est

Durée : Distance : 11000.0 Tarif :

Les 12 parcours de Liverdun ‘Au cœur des Boucles’ offrent 80 km de sentiers pédestres balisés avec la feuille de Chêne emblème de la ville. Ils vous permettent de choisir une promenade adaptée, courte, moyenne ou plus longue ou de composer un tracé alliant l’une et l’autre des quatre boucles. Ces boucles vous feront découvrir le vieux village et de profiter d’une palette variée d’ambiances forestières et d’espaces naturels sensibles. Au gré de vos balades, vous découvrirez des vues imprenables sur la vallée de la Moselle et le village médiéval. Alors n’hésitez plus: venez vous promener !

Difficulté moyenne

http://www.liverdun.fr/sentiers-balises.html +33 3 83 24 40 40

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The 12 courses of Liverdun ‘In the heart of the Loops’ offer 80 km of pedestrian paths marked out with the leaf of Oak emblem of the city. They allow you to choose an adapted walk, short, average or longer or to compose a route combining the one and the other of the four loops. These loops will allow you to discover the old village and to enjoy a varied palette of forest environments and sensitive natural areas. As you walk, you will discover breathtaking views of the Moselle valley and the medieval village. So don’t hesitate: come and take a walk!

Deutsch :

Die 12 Wanderwege von Liverdun ‘Au coeur des Boucles’ bieten 80 km Wanderwege, die mit dem Eichenblatt, dem Wahrzeichen der Stadt, markiert sind. Sie ermöglichen es Ihnen, einen geeigneten Spaziergang auszuwählen, kurz, mittel oder länger, oder eine Route zusammenzustellen, die die eine oder andere der vier Schleifen vereint. Auf diesen Rundwegen können Sie das alte Dorf entdecken und von einer vielfältigen Palette an Waldstimmungen und sensiblen Naturräumen profitieren. Auf Ihren Spaziergängen werden Sie atemberaubende Ausblicke auf das Moseltal und das mittelalterliche Dorf entdecken. Zögern Sie also nicht länger: Machen Sie einen Spaziergang!

Italiano :

I 12 percorsi di Liverdun Au c’ur des Boucles offrono 80 km di sentieri pedonali contrassegnati dalla foglia di quercia, emblema della città. Permettono di scegliere una passeggiata adatta, breve, media o più lunga, o di comporre un percorso che combina l’uno e l’altro dei quattro anelli. Questi anelli vi permetteranno di scoprire l’antico villaggio e di godere di una vasta gamma di ambienti forestali e di aree naturali sensibili. Durante la passeggiata, scoprirete viste mozzafiato sulla valle della Mosella e sul borgo medievale. Quindi non esitate: venite a fare una passeggiata!

Español :

Los 12 recorridos de Liverdun Au cœur des Boucles ofrecen 80 km de senderos peatonales marcados con la hoja de roble emblema de la ciudad. Permiten elegir un paseo adaptado, corto, medio o más largo, o componer una ruta combinando uno y otro de los cuatro bucles. Estos bucles le permitirán descubrir el antiguo pueblo y disfrutar de una variada gama de entornos forestales y zonas naturales sensibles. Mientras camina, descubrirá impresionantes vistas del valle del Mosela y del pueblo medieval. Así que no lo dude: ¡venga a dar un paseo!

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-20 par Système d’information touristique Lorrain