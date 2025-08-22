Promenons-nous dans les bois… de Saint-Sauveur-le-Vicomte Saint-Sauveur-le-Vicomte Manche

Promenons-nous dans les bois… de Saint-Sauveur-le-Vicomte

Promenons-nous dans les bois… de Saint-Sauveur-le-Vicomte 50390 Saint-Sauveur-le-Vicomte Manche Normandie

Durée : 90 Distance : 4000.0 Tarif :

Cette balade familiale et facile permet la découverte de la forêt domaniale de Saint Sauveur le Vicomte et de sa nature préservée. Vous traverserez un arboretum aménagé et ses différentes espèces d’arbres et suivrez ensuite un sentier de découverte.

Profitez de la balade en forêt pour vous adonner aux plaisirs de la cueillette de champignons ou simplement admirer les belles lumières et couleurs de l’automne.

English : Promenons-nous dans les bois… de Saint-Sauveur-le-Vicomte

This easy family walk allows the discovery of the state-owned forest of Saint Sauveur le Vicomte and its preserved nature. You will cross a landscaped arboretum with its different species of trees and then follow a discovery trail.

Take advantage of the walk in the forest to indulge in the pleasures of mushroom picking or simply admire the beautiful lights and colours of autumn.

Deutsch :

Dieser leichte Familienspaziergang ermöglicht die Entdeckung des Staatswaldes von Saint Sauveur le Vicomte und seiner geschützten Natur. Sie durchqueren ein angelegtes Arboretum mit seinen verschiedenen Baumarten und folgen dann einem Entdeckungspfad.

Nutzen Sie den Waldspaziergang, um sich den Freuden des Pilzsammelns hinzugeben oder einfach die schönen Lichter und Farben des Herbstes zu bewundern.

Italiano :

Questa facile passeggiata per famiglie permette di scoprire la foresta demaniale di Saint Sauveur le Vicomte e la sua natura preservata. Attraverserete un arboreto paesaggistico con diverse specie di alberi e seguirete un percorso di scoperta.

Approfittate della passeggiata nel bosco per raccogliere funghi o semplicemente per ammirare le luci e i colori dell’autunno.

Español :

Este sencillo paseo familiar permite descubrir el bosque estatal de Saint Sauveur le Vicomte y su naturaleza preservada. Atravesará un arboreto ajardinado con sus diferentes especies de árboles y luego seguirá un sendero de descubrimiento.

Aproveche el paseo por el bosque para disfrutar de la recogida de setas o simplemente para admirar las bellas luces y colores del otoño.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-28 par Normandie Tourisme