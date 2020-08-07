Provence Verticale Saint-Zacharie Var

Provence Verticale Saint-Zacharie Var vendredi 1 août 2025.

Provence Verticale

Provence Verticale 17 rue Bringier Monnier 83640 Saint-Zacharie Var Provence-Alpes-Côte d’Azur

Provence Verticale vous propose un enseignement de l’escalade en initiation ou en perfectionnement dans les sites les plus fabuleux du Var.

Encadrement breveté d’état

Matériel fourni

http://provence.verticale.free.fr/ +33 4 42 72 76 27

English :

Provence Verticale offers introductory and advanced climbing courses at some of the Var’s most fabulous sites.

State-certified supervision

Equipment supplied

Deutsch :

Provence Verticale bietet Ihnen Kletterunterricht für Anfänger oder Fortgeschrittene in den fabelhaftesten Gebieten des Var

Staatlich geprüfte Betreuung

Material wird zur Verfügung gestellt

Italiano :

Provence Verticale vi propone lezioni di arrampicata per principianti o avanzati nei siti più favolosi del Var

Supervisione certificata dallo Stato

Attrezzatura fornita

Español :

Provence Verticale le ofrece clases de escalada para principiantes o avanzados en los sitios más fabulosos del Var

Supervisión certificada por el Estado

Equipo proporcionado

