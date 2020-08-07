Provence Verticale Saint-Zacharie Var
Provence Verticale
Provence Verticale 17 rue Bringier Monnier 83640 Saint-Zacharie Var Provence-Alpes-Côte d’Azur
Provence Verticale vous propose un enseignement de l’escalade en initiation ou en perfectionnement dans les sites les plus fabuleux du Var.
Encadrement breveté d’état
Matériel fourni
http://provence.verticale.free.fr/ +33 4 42 72 76 27
English :
Provence Verticale offers introductory and advanced climbing courses at some of the Var’s most fabulous sites.
State-certified supervision
Equipment supplied
Deutsch :
Provence Verticale bietet Ihnen Kletterunterricht für Anfänger oder Fortgeschrittene in den fabelhaftesten Gebieten des Var
Staatlich geprüfte Betreuung
Material wird zur Verfügung gestellt
Italiano :
Provence Verticale vi propone lezioni di arrampicata per principianti o avanzati nei siti più favolosi del Var
Supervisione certificata dallo Stato
Attrezzatura fornita
Español :
Provence Verticale le ofrece clases de escalada para principiantes o avanzados en los sitios más fabulosos del Var
Supervisión certificada por el Estado
Equipo proporcionado
