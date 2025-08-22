Pujols, panoramas sur les vallées du Lot et du Mail Pujols Lot-et-Garonne

Pujols, panoramas sur les vallées du Lot et du Mail A pieds Difficile

Pujols, panoramas sur les vallées du Lot et du Mail 47300 Pujols Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Du village médiéval de Pujols, gros plan sur la vallée du Lot et la bastide de Villeneuve-sur-Lot, au sud panoramiques sur la vallée du Mail où coule la Masse.

English : Pujols, panoramas sur les vallées du Lot et du Mail

From the medieval village of Pujols, close-up on the Lot valley and the bastide town of Villeneuve-sur-Lot, to the south with panoramic views over the Mail valley where the Masse flows.

Deutsch : Pujols, panoramas sur les vallées du Lot et du Mail

Vom mittelalterlichen Dorf Pujols aus Nahaufnahme des Lot-Tals und der Bastide von Villeneuve-sur-Lot, im Süden Panoramablicke auf das Mail-Tal, in dem der Fluss Masse fließt.

Italiano :

Dal villaggio medievale di Pujols, una vista ravvicinata della valle del Lot e della città di Villeneuve-sur-Lot e, a sud, una vista panoramica della valle della Posta dove scorre il fiume Masse.

Español : Pujols, panoramas sur les vallées du Lot et du Mail

Desde el pueblo medieval de Pujols, una vista cercana del valle del Lot y de la ciudad bastide de Villeneuve-sur-Lot, y hacia el sur, vistas panorámicas del valle del Mail donde fluye el río Masse.

