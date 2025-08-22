Pujols, parmi les plus beaux villages de France A pieds Facile

Pujols, parmi les plus beaux villages de France 47300 Pujols Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 5500.0 Tarif :

Du village médiéval de Pujols, classé dans les plus beaux villages de France , le circuit surplombe la vallée du Lot et la bastide de Villeneuve implantée de part et d’autre de la rivière. L’horizon, s’ouvre sur d’autres places fortes, Monclar-d’Agenais, Saint-Pastour, Castelnaud-de-Gratecambe,…

+33 5 53 66 14 14

English : Pujols, parmi les plus beaux villages de France

From the medieval village of Pujols, classified as one of the most beautiful villages in France , the circuit overlooks the Lot valley and the bastide town of Villeneuve on either side of the river. The horizon opens on other strongholds, Monclar-d’Agenais, Saint-Pastour, Castelnaud-de-Gratecambe,…

Deutsch : Pujols, parmi les plus beaux villages de France

Vom mittelalterlichen Dorf Pujols aus, das zu den schönsten Dörfern Frankreichs zählt, überblickt die Strecke das Tal des Lot und die Bastide Villeneuve, die zu beiden Seiten des Flusses liegt. Der Horizont öffnet sich zu weiteren Festungen wie Monclar-d’Agenais, Saint-Pastour, Castelnaud-de-Gratecambe,…

Dal villaggio medievale di Pujols, annoverato tra i più bei villaggi di Francia , il percorso si affaccia sulla valle del Lot e sulla città di Villeneuve, ai lati del fiume. L’orizzonte si apre su altre roccaforti, Monclar-d’Agenais, Saint-Pastour, Castelnaud-de-Gratecambe,…

Español : Pujols, parmi les plus beaux villages de France

Desde el pueblo medieval de Pujols, catalogado como uno de los pueblos más bonitos de Francia , la ruta domina el valle del Lot y la ciudad bastide de Villeneuve a ambos lados del río. El horizonte se abre a otros reductos, Monclar-d’Agenais, Saint-Pastour, Castelnaud-de-Gratecambe,…

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-10 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine