Pump-track Matour Saône-et-Loire

Pump-track 420 Rue de Saint-Pierre 71520 Matour Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Le pumptrack de Matour se situe dans le parc à côté de l’étang. Le port du casque est obligatoire. Gants, genouillères et coudières conseillés.

+33 3 85 59 70 92

English : Pump-track

The Matour pumptrack is located in the park next to the pond. Helmets must be worn. Gloves, knee and elbow pads recommended.

Deutsch : Pump-track

Der Pumptrack von Matour befindet sich im Park neben dem Teich. Das Tragen eines Helms ist Pflicht. Handschuhe, Knie- und Ellenbogenschützer werden…

Italiano :

Il pumptrack Matour si trova nel parco accanto al laghetto. È obbligatorio indossare il casco. Si consigliano guanti, ginocchiere e gomitiere.

Español :

La pista de bombeo Matour está situada en el parque, junto al estanque. Es obligatorio el uso del casco. Se recomienda el uso de guantes, rodilleras y coderas.

