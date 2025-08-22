Q Les Creux (hiver) Courchevel Savoie

Les Creux

Les Creux Altiport 73120 Courchevel Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Ce chemin d’altitude vous mène à l’entrée des Creux et vous offre un panorama privilégié sur le domaine skiable de Courchevel et les sommets de la Vanoise.

+33 4 79 08 00 29

English :

This high-altitude path leads you into Les Creux with breathtaking views over Courchevel’s ski area and the Vanoise summits.

Deutsch :

Dieser Höhenweg führt Sie zum Eingang von Les Creux und bietet Ihnen ein privilegiertes Panorama auf das Skigebiet von Courchevel und die Gipfel der Vanoise.

Italiano :

Questo sentiero d’alta quota conduce all’ingresso di Les Creux, offrendo una vista panoramica sul comprensorio sciistico di Courchevel e sulle cime della Vanoise.

Español :

Este sendero de gran altitud le llevará hasta la entrada de Les Creux, ofreciendo una vista panorámica del dominio esquiable de Courchevel y de las cumbres de la Vanoise.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-02 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains source Apidae Tourisme