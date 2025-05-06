Quartier de la cathédrale Parcours Beauvais Beauvais Oise

Durée : 30 Distance : 1200.0 Tarif :

Laissez-vous guider par la salamandre et parcourez 2 000 ans d’histoire beauvaisienne depuis le rempart gallo-romain jusqu’au Quadrilatère en passant bien évidemment par la cathédrale. Tout au long du circuit, vous trouverez des panneaux explicatifs pour compléter votre visite. Sur chaque panneau, des informations complémentaires sont accessibles par smartphone.

Attention: prévoir des chaussures plates car il y a des rues pavées.

English : Quartier de la cathédrale Parcours Beauvais

Let the salamander guide you through 2,000 years of Beauvais history, from the Gallo-Roman ramparts to the Quadrilatère and, of course, the cathedral. Throughout the tour, you’ll find explanatory panels to complete your visit. On each panel, additional information is available via smartphone.

Caution: bring flat shoes, as there are some cobbled streets.

Deutsch : Quartier de la cathédrale Parcours Beauvais

Lassen Sie sich vom Salamander führen und durchlaufen Sie 2 000 Jahre Geschichte von Beauvais von der gallo-römischen Stadtmauer bis zum Quadrilatère, wobei Sie natürlich die Kathedrale nicht auslassen dürfen. Entlang des gesamten Rundgangs finden Sie erklärende Tafeln, die Ihren Besuch ergänzen. Auf jeder Tafel finden Sie zusätzliche Informationen, die Sie über Ihr Smartphone abrufen können.

Achtung: Sie sollten flache Schuhe tragen, da es einige gepflasterte Straßen gibt.

Italiano :

Lasciate che la salamandra vi guidi attraverso 2.000 anni di storia di Beauvais, dai bastioni gallo-romani al Quadrilatère e, naturalmente, alla cattedrale. Durante il percorso, troverete pannelli esplicativi per completare la vostra visita. Le informazioni aggiuntive su ogni pannello sono accessibili tramite smartphone.

Attenzione: portare scarpe basse perché ci sono alcune strade acciottolate.

Español : Quartier de la cathédrale Parcours Beauvais

Deje que la salamandra le guíe a través de 2.000 años de historia de Beauvais, desde las murallas galo-romanas hasta la Quadrilatère y, por supuesto, la catedral. A lo largo del recorrido, encontrará paneles explicativos que completarán su visita. Se puede acceder a la información complementaria de cada panel a través del smartphone.

Atención: lleve calzado plano porque hay algunas calles empedradas.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-06 par SIM Hauts-de-France