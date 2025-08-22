Quartier des Îles Metz Moselle

Quartier des Îles Adultes A pieds Facile

Quartier des Îles Place du Marché Couvert 57000 Metz Moselle Grand Est

L’eau est un élément naturel très présent qui ajoute au charme de la Metz construite sur plusieurs iles séparées par les bras de la Moselle ou de la Seille. Le parcours propose une flânerie dans le quartier, à la découverte des places et bâtiments datant du XVIIIème siècle Marché Couvert, Place de la Comédie, Préfecture de Région, ancienne Abbaye Saint-Clément, Conseil Régional.

English :

Water is a natural element that adds to the charm of Metz, built on several islands separated by the Moselle and Seille rivers. The tour takes you on a stroll through the district, discovering squares and buildings dating back to the 18th century: Marché Couvert, Place de la Comédie, Préfecture de Région, former Abbaye Saint-Clément, Conseil Régional.

Deutsch :

Das Wasser ist ein sehr präsentes natürliches Element, das zum Charme von Metz beiträgt, das auf mehreren Inseln gebaut wurde, die durch die Arme der Mosel oder der Seille voneinander getrennt sind. Die Route schlägt einen Spaziergang durch das Viertel vor, um Plätze und Gebäude aus dem 18. Jahrhundert zu entdecken: Marché Couvert, Place de la Comédie, Préfecture de Région, ehemalige Abtei Saint-Clément, Conseil Régional.

Italiano :

L’acqua è un elemento naturale sempre presente che accresce il fascino di Metz, costruita su diverse isole separate dai rami dei fiumi Mosella e Seille. L’itinerario vi porterà a passeggiare per il quartiere, alla scoperta di piazze ed edifici risalenti al XVIII secolo: il Mercato coperto, Place de la Comédie, la Prefettura regionale, l’antica Abbazia di Saint-Clément e il Consiglio regionale.

Español :

El agua es un elemento natural omnipresente que contribuye al encanto de Metz, construida sobre varias islas separadas por brazos de los ríos Mosela o Seille. La ruta le llevará a pasear por el barrio, descubriendo plazas y edificios del siglo XVIII: el Mercado Cubierto, la Plaza de la Comédie, la Prefectura Regional, la antigua Abadía de Saint-Clément y el Consejo Regional.

