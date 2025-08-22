Que lit-on dans le lit de l’Iton ? Mesnils-sur-Iton Eure

Que lit-on dans le lit de l’Iton ?

Que lit-on dans le lit de l’Iton ? Château E. de Chambray 27240 Mesnils-sur-Iton Eure Normandie

Durée : 90 Distance : 2500.0 Tarif :

Le cadre somptueux du Domaine de Chambray (inscrit aux Monuments Historiques) offre un vaste espace de promenade. Une nature riche et belle a pris possession des zones bordant le lit de l’Iton classées Espace Naturel Sensible . C’est une immersion naturaliste qui vous est proposée ici pour une découverte de la faune et de la flore des milieux humides grâce aux 15 pupitres d’interprétations.

+33 2 32 32 17 17

English : Que lit-on dans le lit de l’Iton ?

The splendid setting of the Domaine de Chambray (listed Historic Monument) provides a wide open space ideal for walks. A beautiful and bountiful nature has grown on the banks of the river Iton listed a Sensitive Natural Area . This walk invites you to immerse yourself in nature and learn about the fauna and flora found in wetlands thanks to 15 information panels.

Deutsch :

Die prächtige Umgebung der Domaine de Chambray (eingetragen in die Liste der historischen Monumente) bietet ein weites Gebiet für Spaziergänge. Eine reiche und schöne Natur hat von den Gebieten entlang des Flussbetts des Iton Besitz ergriffen, die als Espace Naturel Sensible eingestuft wurden. Hier können Sie in die Natur eintauchen und an 15 Interpretationspulten die Fauna und Flora der Feuchtgebiete entdecken.

Italiano :

La sontuosa cornice del Domaine de Chambray (classificato come Monumento Storico) offre una vasta area per le passeggiate. Una natura ricca e bella si è impossessata delle aree che costeggiano il letto dell’Iton, classificate come Area naturale sensibile . Un’immersione naturalistica è proposta qui per scoprire la fauna e la flora delle zone umide grazie ai 15 banchi di interpretazione.

Español :

El suntuoso entorno del Domaine de Chambray (catalogado como Monumento Histórico) ofrece una amplia zona de paseo. Una naturaleza rica y hermosa se ha apoderado de las zonas que bordean el lecho del Iton, clasificadas como Área Natural Sensible . Aquí se propone una inmersión naturalista para descubrir la fauna y la flora de los humedales gracias a los 15 mostradores de interpretación.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-30 par Normandie Tourisme