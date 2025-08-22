Quinéville < > Utah Beach Quinéville Manche

Quinéville < > Utah Beach

Quinéville < > Utah Beach 50310 Quinéville Manche Normandie

Durée : 90 Distance : 24000.0 Tarif :

A partir de Quinéville, partez à la découverte d’une page de l’Histoire. Vous pourrez en effet découvrir des éléments du Mur de l’Atlantique avec les batteries côtières allemandes d’Azeville et de Crisbecq.

L’arrivée se fait ensuite sur l’une des cinq plages du Débarquement, la seule située dans le département de la Manche Utah Beach.

English : Quinéville < > Utah Beach

From Quinéville, discover a page of History. You will indeed be able to discover elements of the Atlantic Wall with the German coastal batteries of Azeville and Crisbecq.

The arrival is then made on one of the five beaches of the Landing, the only one located in the department of the English Channel: Utah Beach.

Deutsch :

Von Quinéville aus können Sie sich auf die Entdeckung eines Stücks Geschichte begeben. Sie können nämlich Elemente des Atlantikwalls mit den deutschen Küstenbatterien von Azeville und Crisbecq entdecken.

Die Ankunft erfolgt dann an einem der fünf Landungsstrände, dem einzigen im Departement Manche: Utah Beach.

Italiano :

Da Quinéville, scoprite una pagina di storia. È possibile scoprire elementi del Vallo Atlantico con le batterie costiere tedesche di Azeville e Crisbecq.

Arriverete poi su una delle cinque spiagge del D-Day, l’unica situata nel dipartimento della Manche: Utah Beach.

Español :

Desde Quinéville, descubra una página de la historia. Podrá descubrir elementos de la Muralla Atlántica con las baterías costeras alemanas de Azeville y Crisbecq.

A continuación, llegará a una de las cinco playas del Día D, la única situada en el departamento de la Mancha: la playa de Utah.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-27 par Normandie Tourisme