Qu’on aille y voir Continvoir Indre-et-Loire

Qu’on aille y voir Place du Mail 37340 Continvoir Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Le patrimoine de Continvoir est avant tout écologique pays de vallons boisés, de landes, d’arbres creux et tordus (trognes) habitats de petits mammifères, de grandes allées forestières et des étangs biologiquement riches. Continvoir est une des communes les plus boisées du département.

English : Let’s go and see

Continvoir’s heritage is above all ecological: a land of wooded valleys, moors, hollow and twisted trees (trognes), habitats for small mammals, long forest avenues and biologically rich ponds. Continvoir is one of the most densely wooded communes in the département.

Deutsch : Lass uns gehen und sehen

Das Erbe von Continvoir ist vor allem ökologisch: ein Land mit bewaldeten Tälern, Heideflächen, hohlen und krummen Bäumen (trognes), die Lebensraum für kleine Säugetiere sind, großen Waldalleen und biologisch reichen Teichen. Continvoir ist eine der waldreichsten Gemeinden des Departements.

Italiano :

Il patrimonio del Continvoir è soprattutto ecologico: una terra di valli boscose, brughiere, alberi cavi e contorti (trogne), habitat per piccoli mammiferi, lunghi viali forestali e stagni biologicamente ricchi. Il Continvoir è uno dei distretti più densamente boscosi del dipartimento.

Español : vamos a ver

El patrimonio de Continvoir es ante todo ecológico: una tierra de valles boscosos, páramos, árboles huecos y retorcidos (trognes), hábitats de pequeños mamíferos, largas avenidas forestales y estanques de gran riqueza biológica. Continvoir es uno de los distritos más densamente arbolados del departa

